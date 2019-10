Wrocław. Głodny wiedzy jak wilk? Zapraszamy na Dzień Wilka w zoo (HARMONOGRAM)

Masza i Niedźwiedź w Hali Stulecia!

Zawsze marzyłeś o tym, by spotkać Maszę na żywo? A chciałbyś zobaczyć wszystkich bohaterów swojej ulubionej bajki i spędzić z nimi magiczne chwile? Będzie to możliwe 26 listopada, od godz. 18.30 we wrocławskiej Hali Stulecia.