Wrocław. Gdzie są najlepsi sąsiedzi w mieście? Na Psim Polu! A najgorsi? (ZOBACZ RANKING)

Choć coraz rzadziej mamy potrzebę nawiązywania bliskich kontaktów z osobami mieszkającymi tuż obok, to dobre relacje sąsiedzkie są wciąż na wagę złota. Kto, jak nie zaufany sąsiad, podleje kwiaty podczas naszej dłuższej nieobecności czy odbierze paczkę od kuriera. Dlatego też na potrzeby Rankingu Dzielnic Otodom zbadaliśmy, w której okolicy Wrocławia najłatwiej o sympatyczne sąsiedztwo. Oto, czego się dowiedzieliśmy.

Od 2000 roku, w ostatni wtorek maja (w tym roku 26.05), z inicjatywy European Federation of Local Solidarity (EFLS, Europejskiej Federacji dla Lokalnej Solidarności), obchodzony jest Europejski Dzień Sąsiada. To okazja, żeby przedstawić wyniki Rankingu Dzielnic Otodom w kategorii “sąsiedzi”. W ostatnich tygodniach jeszcze bardziej mogliśmy przekonać się o tym jak nam się żyje z osobami z sąsiedztwa, czy są uprzejmi, pomocni i przyjaźnie nastawieni, czy wręcz przeciwnie złośliwi i nie liczą się z innymi lokatorami.

Poprosiliśmy ponad 3000 wrocławian o wskazanie dzielnicy, w której ich zdaniem więzi między sąsiadami są najbliższe. Pytaliśmy również o to, gdzie według respondentów ludzie są najbardziej uprzejmi, a ich sposób życia nie jest uciążliwy dla innych. Sprawdź wyniki naszego raportu.

Coraz luźniejsze więzi między wrocławianami

Wrocławianie dość krytycznie oceniają się jako sąsiadów – i to niezależnie od dzielnicy,

w której mieszkają. W 5-punktowej skali najwyższa nota to zaledwie 3,4 punktu. Wyniki są przy tym bardzo wyrównane – najniższa ocena to z kolei 3,2 punktu.

Warto przy tym odnotować, że w pierwszej edycji Rankingu Dzielnic dla Wrocławia oceny ankietowanych były wyższe. Zwycięska wówczas Fabryczna otrzymała 3,7 punktu, zaś ostatnie na liście Śródmieście zgarnęło 3,4 punktu. Zdaje się to potwierdzać słowa socjologów, jakoby więzi w społeczeństwie z każdym rokiem były coraz luźniejsze i mniej satysfakcjonujące. Wrocław nie jest tu wyjątkiem – w innych polskich miastach można zauważyć tę samą tendencję.