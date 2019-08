Wrocław. Galeria N-Park na Maślicach otwarta. Zobacz zdjęcia i promocje!

Każdy sklep ma oddzielne wejście. Wchodzi się do nich od zewnątrz. Wkrótce pojawi się tu jeszcze jeden najemca. Dzisiaj, z okazji otwarcia, klienci mogą wziąć udział w rozmaitych konkursach, jest sporo atrakcji dla dzieci, jak np. zabawa w kulkach i malowanie buziek.

Sklep Kik otworzył się o 11. Od godz. 6.00 przed galerią ustawiały się kolejki do sklepu MediaExpert, który przygotował dla swoich klientów różne promocje (ceny niektórych produktów znajdziecie poniżej):

Od południa galeria cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, momentami tworzyły się kolejki do kas.

- To nowy obiekt dla mieszkańców. Nasz koncept jest taki, żeby mogli u nas zrobić szybkie zakupy, wystarczy nawet 30 minut - mówi Sławomir Zawadzki, dyrektor galerii handlowej i prezes Napollo. - Na razie prowadzimy negocjacje z możliwymi nowymi najemcami, nie chcemy jeszcze zdradzać, co to będzie za sklep, sprawa jest jeszcze otwarta.

Z kolei na treningi w klubie Fitness Academy będzie można wybrać się dopiero w poniedziałek. Dzisiaj, na otwarciu galerii, pojawiło się wielu rodziców z dziećmi.

- Bardzo przyda się taka galeria, jak też stacja benzynowa. Na razie czekamy na występ przedszkolaków, ale zaraz rozejrzymy się też po sklepach - mówi Agnieszka Majcher, mieszkanka Maślic.

- Przyszliśmy na otwarcie, zobaczyć, jakie są sklepy i co jest w ofercie. Rzeczywiście, nie było takiego obiektu handlowego na Maslicach - mówi Jewhen Tomaszewski, mieszkaniec Maślic.