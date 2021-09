Wrocław. Finał sprawy pożaru w strzelnicy na Dworcu Świebodzkim. Zaczął się proces w sądzie (SZCZEGÓŁY)

We Wrocławiu rozpoczął się proces Dariusza H., właściciela strzelnicy na Dworcu Świebodzkim. To tam pod koniec 2019 roku doszło do pożaru w wyniku którego jedna osoba zginęła. Mężczyznę oskarżono o "sprowadzenie pożaru zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób poprzez wadliwą eksploatację i niewłaściwe urządzenie pomieszczenia strzelnicy". Dariusz H. nie przyznał się do winy.

Pożar w strzelnicy zlokalizowanej na terenie dworca Świebodzkiego pojawił się 14 listopada 2019 roku. W strzelnicy znajdowało się wówczas 11 osób, a sam obiekt zlokalizowany był w piwnicy.

Prokuratorzy zarzucają Dariuszowi H., że w nienależyty sposób dbał o porządek na obiekcie, przez co na podłodze znajdował się proch. W efekcie, po jednym ze strzałów doszło do jego zapłonu.

Siedem z jedenastu osób doznało obrażeń ciała w postaci oparzeń od I do IV stopnia. Co gorsza 24-letni mężczyzna nie zdołał opuścić terenu strzelnicy. Mężczyzna zmarł na skutek zatrucia tlenkiem węgla.