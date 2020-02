Wrocław. Ex Maanam wystąpi w klubie Anima z okazji Dnia Kobiet (ZOBACZ SZCZEGÓŁY)

17 stycznia 2019 r. doszło do historycznego pojednania wieloletnich muzyków Maanamu: gitarzysty Ryszarda Olesińskiego oraz perkusisty Pawła Markowskiego z Kamilem Sipowiczem, mężem Kory, w sprawie funkcjonowania i używania nazwy zespołu. 18 stycznia 2019 podpisano porozumienie w tej sprawie: ”Złoty Maanam” kończy działalność a zastępuje go nazwa „ex Maanam”.

Nową wokalistką została Aga Bieńkowska, prywatnie rozkochana w kulinarnych podróżach i tańcu dziewczyna z Mazur, a zawodowo – aktorka Teatru Zagłębia w Sosnowcu, uhonorowana statuetką KREATONA i nagrodą im. Leny Starke.

Członkowie zespołu:

AGA BIEŃKOWSKA - wokalistka

RYSZARD OLESIŃSKI - gitara prowadząca, ex Maanam,

BOGDAN WAWRZYNOWICZ - git bas, ex. Maanam,

PAWEŁ MARKOWSKI - perkusja, ex. Maanam,

WALDEMAR DĄŻE - gitara

08.03.2020, 18:00

Wrocławski Klub Anima, godz. 18:00