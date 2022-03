Wrocław. Ekonomalia w tym roku odwołane. Powodem wojna na Ukrainie

"Rok jubileuszowy naszej Uczelni przypadł na wyjątkowo niesprzyjający czas. Mieliśmy się nim cieszyć i wspólnie świętować, tymczasem nieprzewidziane okoliczności nadały tym obchodom tragiczne tło. Ten rok, z wielkiej uroczystości, przeistoczył się w wyjątkowo trudny sprawdzian z empatii i człowieczeństwa. W Ukrainie trwa wojna, każdego dnia z niepokojem obserwujemy dramatyczną sytuację u naszych wschodnich sąsiadów. Codziennie słyszymy o śmierci wielu obywateli Ukrainy. W imię solidarności oraz z szacunku do naszych ukraińskich studentów i ich rodzin, główne obchody Święta Uczelni oraz jubileuszu 75-lecia w maju 2022 roku, zgodnie z postanowieniem Władz Uczelni, zostaną zorganizowane w skromniejszej formie. Uznaliśmy, że huczne świętowanie nie przystaje do aktualnej sytuacji geopolitycznej. Dlatego też podjęliśmy decyzje o nieorganizowaniu Ekonomaliów w tradycyjnej formie, znanej z lat wcześniejszych. Chcielibyśmy by Ekonomalia w tym roku odbyły się, ale w formie niebudzącej kontrowersji, o czym poinformowaliśmy Samorząd Studentów. Wyrażam nadzieję, że nasza decyzja spotka się ze zrozumieniem społeczności akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" - poinformował rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, prof. dr hab. Andrzej Kaleta.