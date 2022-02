Wrocław: Dziury tak wielkie, że ciężarówki nie mogą z nich wyjechać. Dostawcy odmawiają współpracy, a właściciele firm są bezradni Nadia Szagdaj

- Wielu dostawców, którzy do nas przyjechali zakomunikowało nam, że więcej nas nie obsłuży – mówi Tomasz Szczepanik, pracownik działu handlowego firmy Sabel. Paweł Relikowski Zobacz galerię (9 zdjęć)

Dziury, które podczas deszczu zmieniają się oczka wodne, skutecznie utrudniają działalność firm usytuowanych przy ul. Wagonowej we Wrocławiu. - Spotykamy się z odmową przyjęcia zlecenia transportowego od firm logistycznych ze względu na „niemożliwy dojazd” – czytamy w piśmie od przedsiębiorców, które na początku lutego skierowali oni do ZDiUM. Przedstawiciele firm zwracają też uwagę, że Wagonowa stanowi dojazd do bazy pogotowia gazowego, które w każdej chwili może utknąć, zupełnie jak ciężarówki dostawców.