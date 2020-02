Wrocław. Dziecko bez szczepień nie pójdzie do żłobka. Rodzice: To łamanie prawa!

Nowe przepisy wprowadzone przez władze Wrocławia nie podobają się wielu rodzicom. Chcą złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

"Uchwała narusza przepisy prawa, bowiem nakazuje rodzicom ujawnić dane szczególnie wrażliwe, co pozbawia ich prawa do prywatności oraz łamie prawo do równego traktowania przez władze publiczne" - piszą oburzeni rodzice.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2020 r. do żłobków miejskich przyjmowane są tylko dzieci zaszczepione, zgodne z aktualnym Programem Szczepień. Zmiana ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia dzieci, w tym tych, które ze względów medycznych nie mogą być zaszczepione. Dokumentem potwierdzającym wykonanie obowiązkowych szczepień ochronnych jest książeczka szczepień. Rodzice mają obowiązek złożyć je wraz z innymi dokumentami, po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu dziecka do żłobka. Dzieci, które mają przeciwwskazania do zaszczepienia, będą zwolnione z tego obowiązku. Rodzice będą musieli jednak przedstawić stosowne zaświadczenie od lekarza pediatry.