Wrocław. Dziecinada w Arkadach Wrocławskich. Zapraszamy na bezpłatne spektakle

Odbywający się w dniach 3 – 6 października Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci „Dziecinada” to największe we Wrocławiu wydarzenie teatralne dla młodych widzów. Festiwal prezentuje program teatralny o uniwersalnym przekazie i wysokiej jakości artystycznej, otwarty na różne grupy wiekowe i dostosowany do wrażliwości młodych poszukiwaczy artystycznych wrażeń. „Dziecinadę” współtworzą teatry z całego świata, dzięki czemu widz ma możliwość obcowania i poznawania różnych kultur.

Tegorocznym hitem Festiwalu jest z pewnością spektakl „Dzień z życia Pani Czkawki”, w wykonaniu jednej z najlepszych japońskich aktorek komediowych - Yanomi z teatru Shoshinz. Bilety na to przedstawienie rozeszły się błyskawicznie, ale występ japońskiego teatru będzie można ponownie zobaczyć w sobotę, 5 października, w Arkadach Wrocławskich. Na scenie „Dziecinady” w centrum handlowym wystąpi też Fundacja - ależ Gustawie! z Poznania z premierowym pokazem spektaklu lalkowego „Brzydkie Kaczątko”.