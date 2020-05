Wrocław. Dwie pielęgniarki zakażone koronawirusem w szpitalu przy ul. Fieldorfa

Dolny Śląsk. Pielęgniarki z praktyk podstawowej opieki zdrowotnej dzwonią do pacjentów w wieku powyżej 75 lat. Dlaczego?

Coś ci dolega, więc dzwonisz do lekarza. To niby oczywiste, ale nie dla każdego. Starsi ludzie nie zawsze są zorientowani, kiedy i do kogo się zgłosić po pomoc. Nie zawsze mają wystarczająco dużo siły, by zdobyć niezbędne informacje. Dlatego pielęgniarki i położne z praktyk podst...