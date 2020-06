Wrocław. Dwie osoby zabrane do szpitala po wypadku na ul. Opolskiej

Dwa auta osobowe - skoda i ford - zderzyły się przed blisko dwoma godzinami na ulicy Opolskiej. Z relacji policjantów wynika, że kierowca skody wymusił pierwszeństwo.

- Kierowca skody dojeżdżając do ulicy Opolskiej, nie zatrzymał się przed znakiem stop i uderzył w bok nadjeżdżającego forda - powiedział nam st. sierż. Dariusz Rajski z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Do wypadku doszło na wysokości nr 21 przy ulicy Opolskiej. Nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń, ale zarówno kierowca skody jak i forda zaczęli uskarżać się na dolegliwości związane z wypadkiem i odwieziono ich do szpitala.