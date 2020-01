Trwa komunikacyjny koszmar na i tak zakorkowanej już na co dzień do granic możliwości ulicy Strachocińskiej. Zobacz

Teraz obowiązuje tam dodatkowo ruch wahadłowy i ograniczenie prędkości. Kierowcy stanęli w kilometrowych korkach.



Wszystko za sprawą niewielkiego wykopu, który zajmuje pas ruchu w kierunku centrum miasta i część chodnika. Dziura, jaka powstała z powodu awarii wodociągowej między ulicami Mikołowską i Zamoyskiego jest już zasypana, ale wykonawca prac nie odtworzył jeszcze nawierzchni.



Wprowadzono zwężenie jezdni do jednego pasa i ruch wahadłowy niesterowany sygnalizacją świetlną ani przez pracownika upoważnionego do kierowania ruchem. Kierowcy muszą więc radzić sobie sami licząc na uprzejmość nadjeżdżających z przeciwnego kierunku ruchu. Generuje to ogromne korki i niebezpieczne sytuacje.



Drogowcy ograniczyli się jedynie do zabezpieczenia wykopu, ustawienia znaków ostrzegawczych i nakazujących ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę.



Ogromne korki zaczynają się już od ronda w Łanach, oraz od mostów Chrobrego. To koszmar nie tylko dla kierowców ale również i dla pasażerów komunikacji miejskiej. Częstotliwość kursowania autobusów jest przypadkowa. Nie ma nic wspólnego z rozkładem jazdy.



