Wrocław. Dramat kierowców na Podwalu i Sądowej. Zobaczcie zdjęcia

Oto pełna treść listu od naszego Czytelnika:

Od pewnego czasu zamknięty jest przejazd przez plac Orląt Lwowskich od strony Piłsudskiego. Samochody są zmuszane do jazdy objazdem przez Sądową i Podwale. Tymczasem na Sądowej dzieją się dantejskie sceny nie tylko w godzinach komunikacyjnego szczytu! Jeden wielki korek generowany przez samochody osobowe, tramwaje i autobusy! Czy na czas zamknięcia przejazdu przez pl. Orląt Lwowskich nie można by puścić tramwajów w stronę NFM zamiast trasą Piłsudskiego-Sądowa to równoległymi ulicami Świdnicka-Podwale?

Kolejna sprawa to przystanek autobusów jadących Sądową-Podwalem w kierunku placu Jana Pawła II, które zatrzymują się na przystanku przed pl. Orląt Lwowskich i tym samym blokują na kilkadziesiąt sekund przejazd (korek ciągnie się przez Podwale, Sądową aż do Grabiszyńskiej i Piłsudskiego). Czy nie można tymczasowo przenieść tego przystanku za plac Orląt Lwowskich, gdzie jest szerzej i samochody mogłyby omijać stojący autobus?

Piotr z Wrocławia