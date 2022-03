Wrocław. Dolnośląscy terytorialsi pomagają uchodźcom z Ukrainy każdego dnia [ZDJĘCIA] Mateusz Różański

Żołnierze WOT z Dolnego Śląska każdego dnia pomagają uchodźcom, którzy przyjeżdżają do Polski uciekając przed wojną w Ukrainie. W naszym województwie wojskowa Grupa Wsparcia Relokacji Uchodźców działa głównie w punkcie informacyjnym na Dworcu Głównym PKP we Wrocławiu oraz w miejscowościach, do których trafiają rodziny uciekające przed wojną.