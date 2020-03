Wrocław. Dlaczego samolot do Amsterdamu został odprawiony i odleciał?

Mimo blokady lotniczej i oficjalnego wstrzymania lotów z zagranicy i do naszego kraju, maszyna z Wrocławia do Amsterdamu została odprawiona i odleciała ze stolicy Dolnego Śląska o godz. 14.10. To jak na razie jedyne takie połączenie dziś, cała reszta została odwołana. O co chodzi?

W związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa w Polsce premier, Mateusz Morawiecki, poinformował w miniony weekend o zamknięciu granic naszego kraju na 10 dni z możliwością przedłużenia na kolejne 20 dni. Wprowadzono zakaz lądowania w portach lotniczych RP międzynarodowych samolotów przewożących pasażerów. W związku z tym linie lotnicze latające z polskich lotnisk musiały odwołać na ten czas wszystkie swoje loty.