Wrocław. Czytelnicy alarmują: nad miastem cały dzień nisko krąży samolot. O co chodzi?

Niewielki samolot od rana krąży nad Wrocławiem - informują nasi Czytelnicy. Wielokrotnie można było zobaczyć go na zachodzie oraz południu miasta. Maszyna wielokrotnie próbowała podchodzić do lądowania na lotnisku. O co chodzi? Sprawdź na kolejnych slajdach co to za maszyna. Zobacz zdjęcia