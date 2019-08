Wrocław. Czy pacjent z gangreną mógł żyć? Ciąg dalszy sprawy...

Wszystko zaczęło się 1 sierpnia. Wtedy teść pani Anny wrócił z pracy z urazem ręki. - Całe życie pracował fizycznie, mogło się coś wydarzyć. Poszliśmy do lekarza rodzinnego, który przepisał leki i dał skierowanie na SOR - mówi Anna Pietrzak, synowa zmarłego pacjenta. - Potem trafiliśmy na SOR, ale tam uraz zdiagnozowano jako rwę barkową. Lekarz przepisał jeszcze inne leki i dał zastrzyki przeciwbólowe. To jednak nic nie dało.

Każdy kolejny lekarz opierał się na poprzednich wypisach, diagnozując to jako uraz. Nikt nie sprawdził, czy mogło dojść do jakiegoś zakażenia. Mało tego, za trzecim razem lekarze mieli do nas pretensje, że jeździmy na oddział ratunkowy zamiast wybrać się ze skierowaniem do poradni ortopedycznej - opowiada Anna Pietrzak.

- Potem lekarz z OIOM-u powiedział nam, że na OIOM przywieźli go już w zasadzie prawie martwego - mówi Anna Pietrzak.

Jak mogło dojść do zakażenia? Rodzina zmarłego twierdzi, że najprawdopodobniej nie przez otwartą ranę, a poprzez pęknięcie żyły, wskutek czego powstał zakrzep. Ich zdaniem, choć przyznają, że lekarzami nie są, to wtedy mogło dojść do wewnętrznego zakażenia, które z dnia na dzień stawało się coraz bardziej rozległe.

- Jesteśmy pewni, że gdyby lekarze zlecili dodatkowe badania wcześniej, a nie diagnozowali teścia na podstawie poprzednich wypisów, udałoby się go uratować. Być może konieczna byłaby amputacja ręki. Ale zgorzelę gazową da się wyleczyć, jeśli jest wcześnie zdiagnozowana. Tymczasem tu za każdym razem odsyłano nas, dając zastrzyki przeciwbólowe. Nie mamy pretensji do lekarzy, którzy ratowali go feralnego 12 sierpnia, ale do tych, którzy zbagatelizowali sprawę, kiedy zgłaszaliśmy się na SOR kilka razy wcześniej. Zgłosimy tę sprawę do prokuratury. Życia teściowi już nie wrócimy, ale jesteśmy mu to winni. To była dusza towarzystwa, mieszkaliśmy razem, mieliśmy w sierpniu jechać razem na wakacje. Teraz pozostaje pustka - mówi Anna Pietrzak.