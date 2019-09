Wrocław. Czy brudna klimatyzacja w MPK jest bezpieczna? Przeczytaj!

Spora część floty wrocławskiego MPK wyposażona jest w klimatyzację. To błogosławieństwo w gorące dni. Jednak, aby urządzenie mogło działać poprawnie i nie wpływało negatywnie na zdrowie, powinno być regularnie czyszczone. - Klimatyzacja w tramwaju, którym jechałem, to jakiś dramat. Możemy się wszyscy od tego rozchorować. Chyba nie tak to powinno wyglądać - denerwuje się Czytelnik.

Wyjaśnieniem sprawy zajęła się nasza reporterka, Celina Marchewka.

- Często jeżdżę po Wrocławiu komunikacją miejską. Cieszę się, że MPK zainwestowało w klimatyzowane pojazdy. Dzięki temu można komfortowo podróżować. W niedzielę przed południem jechałem jednak tramwajem linii 10 i w oczy rzucił mi się widok brudnych grzejników lub klimatyzatorów, z których leci powietrze do wnętrza. Widać, że nikt dawno ich nie czyścił, może ewentualnie jedynie z zewnątrz, bo w zagłębieniach widać stary, przylepiony brud. Przecież to może być groźne dla naszego zdrowia - denerwuje się nasz Czytelnik, Grzegorz Malczyk.