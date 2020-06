Wrocław. Coraz więcej wody w Odrze. Czy grozi nam powódź jak w 1997 roku? (NAJNOWSZE INFORMACJE)

Wtorek, godz. 11.00

Starosta oławski Zdzisław Brezdeń ogłosił od godz. 12 we wtorek stan pogotowia przeciwpowodziowego dla miasta Oławy, miasta i gminy Jelcz-Laskowice oraz gminy Oława. Polecił też gminom, by miały w gotowości siły i środki do udziału w akcji przeciwpowodziowej oraz zarządził stały monitoring wałów i urządzeń hydrotechnicznych.

- Na razie jest bezpiecznie. Ale maksymalnego poziomu wody w Odrze spodziewamy się dopiero w nocy ze środy na czwartek - mówi nam Zbigniew Golemo z biura bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Oławie.

W nocy ze środy na czwartek na wodowskazie w Oławie rzeka może sięgać 640 cm. - To już poważna woda. Ona też nie powinna stworzyć zagrożenia, ale będziemy w gotowości - dodaje Golemo. Zagrożenie może dotyczyć szczególnie drogi nr 455 z Oławy do Jelcza-Laskowic. Leży ona na terenie polderu zalewowego Lipki. Przy tak wysokim poziomie Odry jest ryzyko jej zalania. Dla porównania, podczas powodzi w 1997 roku woda w Oławie sięgała 766 cm, a w roku 2010 - 765 cm. Podtopionych zostało wtedy kilka podoławskich miejscowości.