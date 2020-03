Wrocław. Co zbudują w starej piekarni przy ul. Sienkiewicza? (ZOBACZ WIZUALIZACJE)

Główne wejście do przyszłego domu studenckiego zlokalizowane jest od ul. Sienkiewicza i prowadzi do lobby w przestrzennej dawnej hali rozładunkowej w zabytkowym budynku magazynu mąki. Wejście do hotelu znajduje się także od strony ul. H. Sienkiewicza. Projekt przewiduje 775 pokoi studenckich oraz 240 pokoi hotelowych (236 dwuosobowych w dwóch kategoriach oraz 4 apartamenty). Sześciopiętrowy hotel pod marką Vienna House Easy Wrocław będzie miał 4 gwiazdki.