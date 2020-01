Wrocław. Co z tramwajem na Ołtaszyn? Znamy trasę, ale...

Tramwaj na Ołtaszyn to kolejna inwestycja, obok np. tramwaju na Jagodno, na Nowy Dwór, czy na Popowice, która miała być lekiem na komunikacyjne problemy Wrocławia. I podobnie jak w przypadku linii na Jagodno, jej powstanie oddala się w czasie.

Początki były obiecujące: we wrześniu 2017 r. były pierwsze konsultacje społeczne. Zaprezentowano 8 wariantów przebiegu linii tramwajowej. Wygrała propozycja nazwana 1a, która zakłada początek linii koło pętli na Ślężnej, następnie jej przebieg przez ogródki działkowe i koniec w ul. Zwycięskiej. W październiku 2018 r. ówczesny prezydent miasta Rafał Dutkiewicz ogłosił, że linia będzie przedłużona do Wysokiej (gm. Kobierzyce) i ślubował, że będzie gotowa do końca 2022 r.

Od 2018 r. w sprawie tramwaju na Ołtaszyn niewiele się działo. W ostatnich dniach roku 2019 PKP PLK negatywnie zaopiniowały projekt skrzyżowania kolejowo-tramwajowego dla linii na Jagodno. Bartosz Nowak z Wrocławskich Inwestycji zapewnia, że były prowadzone analizy. Linia tramwajowa na Ołtaszyn napotyka te same problemy, co linia na Jagodno. Także w tym przypadku musi przecinać linię kolejową Wrocław – Świdnica. Jak twierdzi Nowak, na potrzeby opracowywania dokumentacji technicznej projektant zasięgał opinii Zakładu Linii Kolejowych, jednak żadnej korespondencji na ten temat nie prowadzono: - W ramach zadania „Budowa trasy tramwajowej do osiedla Ołtaszyn” nie została wystosowana odrębna korespondencja władz Wrocławia do PKP, z uwagi na założenie, iż odpowiedź PKP w ramach zadania „tramwaju na Jagodno” posłuży jako materiał wyjściowy dla wielu inwestycji o tak szczególnym uwarunkowaniu – przekonuje Bartosz Nowak.