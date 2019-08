Wrocław. Co z tramwajem na Nowy Dwór? Kolejne opóźnienie...

- Walczymy. Jest szansa na rozpoczęcie prac we wrześniu. Trzeba objazdy skoordynować m.in. z remontem torowiska na Podwalu, który będzie przeprowadzał ZDiUM – poinformował w czwartek, 22 sierpnia, Krzysztof Świercz z WI zapytany, kiedy będzie wbita łopata w plac budowy i dodawał: - Robimy wszystko, aby było to możliwe jak najszybciej. Trwają prace nad organizacją ruchu zastępczego na kilku odcinkach tej inwestycji. Kluczowy jest tutaj rejon placu Orląt Lwowskich – tam rozpocznie się inwestycja – i terenu, gdzie powstanie nowy wiadukt nad linią kolejową. Wykonawcy prac muszą przedstawić projekty organizacji ruchu zastępczego, które musi zaakceptować Wydział Inżynierii Miejskiej. Potrzebne są także uzgodnienia z PKP. Prawie 160 metrowy wiadukt będzie bowiem przechodził nad uczęszczaną linią kolejową.

Budowa nowej trasy autobusowo-tramwajowej (TAT) na Nowy Dwór nie rozpocznie się ani do końca wakacji, ani „lada tydzień”, jak zapowiadały w lipcu Wrocławskie Inwestycje.

Żeby budowa tramwaju na Nowy Dwór mogła rozpocząć się, potrzebne są jeszcze uzgodnienia oraz projekty organizacji ruchu zastępczego. Dodatkowym utrudnieniem jest planowany w podobnym czasie remont torowiska na Podwalu. Roboty mają rozpocząć się na pl. Orląt Lwowskich, ale już wiadomo, że nie stanie się to jak zapowiadały Wrocławskie Inwestycje do końca wakacji.

Budowa Trasy Autobusowo-Tramwajowej będzie podzielona na trzy odcinki. Pierwszy rozpocznie się na pl. Orląt Lwowskich i wzdłuż ul. Robotniczej, na tyłach Domaru poprowadzi za ul. Wagonową do parku biznesu. To najdroższy fragment trasy – z dwoma wiaduktami: do przebudowania będzie wiadukt nad Smolecką, a nad Wagonową zostanie wybudowany nowy.

Drugi odcinek poprowadzi od parku biznesu do ul. Rogowskiej. Trzeci będzie wiódł ul. Rogowską i zakończy się na obecnej pętli autobusowej pomiędzy Rogowską a Żernicką. Cała trasa ma mieć blisko 7 km i 15 par przystanków.

Budowa odcinka od pl. Orląt Lwowskich do Wagonowej ma zakończyć się w 2021 r. Całość ma być gotowa w 2023 r.