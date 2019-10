Wrocław. Co warto oglądnąć na American Film Festival 2019?

To opowieść o spotkaniu, które odmieniło oblicze Kościoła Katolickiego. Chodzi o spotkanie papieża Benedykta z nadchodzącym papieżem Franciszkiem. Papież Benedykt namawiał Franciszka do tego, by kandydował na to stanowisko watykańskie. - To spotkanie dwóch zupełnie odmiennych ludzi. Nie chodzi nawet o to, że to dwóch papieży, tylko o to, że pochodzą oni z zupełnie różnych środowisk - mówi Urszula Śniegowska. Film jest oparty na faktach. W rolach głównych: nagrodzony Oscarem Anthony Hopkins jako Benedykt XVI i wyróżniony w Cannes Jonathan Pryce jako kardynał Bergoglio, przyszły papież Franciszek.

Materiały prasowe