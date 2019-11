Wrocław. Co to znaki na chodnikach i przystankach? Przeczytajcie!

- Z własnego doświadczenia wiem, że brakowało takich komunikatów dla kierowców autobusów i tramwajów, które dawałyby jasny sygnał, że osoba niepełnosprawna potrzebuje pomocy przy wejściu do pojazdów. Rozmawialiśmy o tym także w środowisku osób z niepełnosprawnością - mówi Bartłomiej Skrzyński. - Tymi znakami zaznaczamy swoją obecność. To taki komunikat: "halo, jestem". I na pewno dzięki temu nie pozostaniemy niezauważeni wśród tłumu osób czekających na przystanku.

Prezydent Jacek Sutryk na swoim Facebooku przekonuje, że "wystarczy ustawić się na specjalnie w tym celu wymalowanych piktogramach, aby kierowcy i motorniczy zatrzymali pojazd we właściwym miejscu, czy pomogli we wsiadaniu".

A co, jeżeli to rozwiązanie okaże się nieskuteczne lub niezrozumiałe dla pasażerów? Czy znaki zostaną zamalowane?

- Nie chcę rozpatrywać takiej możliwości. Patrzę z nadzieją na to rozwiązanie, zresztą już po pierwszym dniu dostałem kilka sygnałów o tym, że to działa . A jeśli naprawdę okaże się to niezrozumiałe czy nieskuteczne, to wtedy będziemy się zastanawiać, co dalej.

Na razie znaki, chociaż są zrozumiałe i czytelne dla mieszkańców, to jednak wydają im się nieskuteczne.

- Te znaki są po to, żeby pasażerowie z niepełnosprawnością albo matki z wózkami ustawiły się we właściwym miejscu, co chyba nie do końca funkcjonuje, bo przed chwilą podjechał tramwaj, który zupełnie inaczej miał drzwi. A to już drugi tramwaj z kolei, który staje tu inaczej niż powinien. A po drugie: ludzie, którzy nie są niepełnosprawni, też po tych znakach chodzą. Chyba nie jest to skuteczne, tak mi się wydaje - mówi Zuzanna Wojciechowska-Niźnik.