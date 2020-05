Wrocław. Co stanie się z "domem wagi" na Sołtysowicach? (LIST CZYTELNIKA)

"We Wrocławiu działały nie tak dawno dwie cukorwnie. Dziś nie ma żadnej. Tę na Sołtysowicach kupił zagraniczny inwestor - z budynków administracyjnych i służących produkcji nie pozostał kamień na kamieniu, a był to obiekt zabytkowy - ciekawy, powiązany z domkami dla pracowników, stojącymi do dziś poza terenem zakładu. Jedynym reliktem po cukrowni jest niewielki budyneczek niegdyś mieszczących urządzenie do ważenia wjeżdżających na teren zakładu ciężarówek, wypełnionych burakami cukrowymi. Likwidacja cukrowni stała się problemem dla wielu rolników, żyjących z uprawy buraków. "Dom Wagi" jest w coraz gorszym stanie".

