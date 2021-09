Wrocław. Co się dzieje na rondzie Reagana? Czemu nawierzchnia jest pozapadana i popękana?

- Jeżeli degradacja będzie postępować w tym tempie - na co wiele wskazuje - to w niedługim czasie autobusy znów zaczną tańczyć na dziurach, jak miało to miejsce przy kostce granitowej - zaalarmował Michał Kurczewski, wrocławski radny PiS. Chodzi o nawierzchnię jezdni wzdłuż peronów przystankowych na Rondzie Reagana, który zakończył się dokładnie rok temu.