Wrocław. Co robiła policja na ul. Lotniczej po zmroku? Obława?

"Dobry wieczór, na ul. Lotniczej, przy pętli Pilczyce, stoją dwa radiowozy i przepuszczają pojedynczo samochody. W końcu jakieś czarne BMW zatrzymali. Puścili go i nadal pojedynczo puszczają samochody. Czy to jakaś obława?" - napisał do nas Czytelnik Jakub.

Zapytaliśmy wrocławską policję, co to była za akcja.

- Były to zwykłe policyjne kontrole ukierunkowane na wykrywanie przestępczości – wyjaśnia st. sierż. Krzysztof Marcjan z biura prasowego wrocławskiej policji.

Okazało się, że nie były to żadne nadzwyczajne działania, a tym bardziej obława, choć z pewnością ich przebieg odbiegał nieco od zwykłych kontroli drogowych.

