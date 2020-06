Wrocław. Co nowego słychać na budowie linii tramwajowej na Nowy Dwór?

Już wiadomo, kto go wybuduje kolejny odcinek tzw. TAT, czyli Trasy Autobusowo-Tramwajowej na Nowy Dwór. To odcinek od Parku Biznesu do ul. Rogowskiej.

Ogłoszono zwycięzcę konkursu na zaprojektowanie i wybudowanie kolejnego odcinka trasy tramwajowo-autobusowej na Nowy Dwór we Wrocławiu. Chodzi o odcinek od Parku Biznesu do ul. Rogowskiej. Jego wykonaniem zajmie się firma Pro-Tra Building.

81 mln 228 tys. złotych - tylko będzie kosztowało zaprojektowanie i wybudowanie dwóch kilometrów trasy autobusowo-tramwajowej między Parkiem Bizesu i ulicą Rogowską. Wrocławsmkie Inwestycje poinformowały, że przetarg do którego stanęły cztery konsorcja, wygrała firma Pro-Tra Building, która już prowadzi prace nad TAT w rejonie placu Orląt Lwowskich.

Ponad 81 mln złotych, to o prawie 30 mln złotych mniej niż miasto planowało wydać na tę inwestycję. Jak czytamy w dokumentach przetargowych, przewidywano, że kolejny odcinek TAT będzie kosztował blisko 120 mln złotych