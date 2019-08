Wrocław. Co ma wspólnego Disney z naszym zoo?

Cel projektu to edukacja, a także ukazanie miejscowej ludności, że na zwierzętach można zarobić nie tylko raz, ale także w inny sposób, na przykład dzięki turystyce. Ale aby taki biznes był możliwy, niezbędna jest zmiana myślenia i chęć zadbania o środowisko.

- Ludzie w Laosie są bardzo dumni ze swojego dziedzictwa kulturowego. Chcemy im pokazać, jak ważne jest także dziedzictwo przyrodnicze. Kraj się otwiera na turystów, każdego roku przyjeżdża ich tam coraz więcej. Chcemy uświadomić tym osobom, że mogą oni zwiedzać nie tylko świątynie, ale także lasy czy rzeki, które Laos ma przepiękne. Ale aby było to możliwe, należy chronić przyrodę, bo niedługo nic do zwiedzania już nie zostanie. Ludzie muszą zacząć dostrzegać to piękno i zrozumieć, co właściwie miejscowa przyroda może im dać - mówi Anna Mękarska, specjalista ds. ochrony gatunkowej we wrocławskim zoo.