Wrocław. Co dalej z mostami Chrobrego? Kiedy powstanie nowa przeprawa?

Pierwszy przetarg został unieważniony już w maju. Wtedy zgłosiła się tylko jedna firma, ale różnica w oczekiwaniach finansowych miasta i przedsiębiorcy wynosiła aż 22 mln złotych. Ogłoszono więc kolejny przetarg i tym razem oferentów było już kilku. Wszystko wskazywało na to, że budową mostów zajmie się firma Intop, gdyż była to jedyna firma której oferta mieściła się w budżecie zaplanowanym przez miasto. Niestety, i tym razem przetarg nie mógł zostać rozstrzygnięty, gdyż firma Intop nie spełniła wymogów formalnych - nie wpłaciła wadium. Kolejny przetarg zostanie ogłoszony w przyszłym tygodniu, ale cała procedura może się jeszcze ciągnąć kilka miesięcy.

- Najpierw musimy ogłosić przetarg. To na pewno stanie się w przyszłym tygodniu. Od tego czasu procedura trwa 28 dni. W grudniu otworzymy oferty. Jeśli uda się wyłonić wykonawcę, to najwcześniej w styczniu 2020 - mówi Krzysztof Świercz z Wrocławskich Inwestycji.

Mosty Chrobrego byłyby gotowe wówczas najwcześniej na początku 2023 roku, bo wykonawca na budowę ma 24 miesiące.

Co się zmieni? To dwa nowe mosty, które połączą Zalesie i Sępolno ze Swojczycami. Most południowy, ten nad kanałem powodziowym (bliżej Sępolna), będzie miał długość 154 metrów, a północny - czyli ten na kanałem żeglugowym, będzie miał długość 75 metrów. Oba mają mieć 12,5 m szerokości. Poprowadzone zostaną na nich torowiska, bo w przyszłości planowane jest poprowadzenie tamtędy linii tramwajowej na Swojczyce. Powstaną też chodniki i ścieżka dla rowerów. Okolice mostów też muszą zostać przebudowane, choćby po to, żeby połączyć mosty z dalszą drogą.