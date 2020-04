Wrocław. Chcesz zrobić zakupy w Kauflandzie? Nie musisz wchodzić do sklepu. Kupisz prosto z... tira

Duże brawa należą się sieci Kauland.

Przed kilkoma dniami jedna ze sprzedawczyń z tej sieci w liście w ostrych słowach opisała jak tłumy klientów mimo epidemii kłębią się w sklepie.

- Jestem ostatnią szmatą, gdy poproszę kogoś o założenie rękawiczek - pisała kobieta. Sieć zareagowała natychmiast.

Przed jej marketem przy ul. Legnickiej we Wrocławiu zaparkował dziś tir z artykułami pierwszej potrzeby. By kupić wodę mineralną, olej, papier toaletowy czy kawę nie trzeba już wchodzić do sklepu. Tak jest o wiele bezpieczniej!

