Wrocław. Centrum miasta tonie w śmieciach. Dlaczego tak się dzieje? Zobaczcie zdjęcia!

- Smród i brud. Od kilku tygodni nikt nie wywozi od nas śmieci – poskarżyli się nam mieszkańcy jednej z kamienic przy ulicy Szczytnickiej we Wrocławiu. Odpadków nazbierało się tak dużo, że spod nich prawie nie widać pojemników. Do 15 maja za wywóz śmieci ze Śródmieścia i Starego Miasta we Wrocławiu odpowiadała Alba. Od 16 maja to zadanie przejęły firmy Chemeko-System i Eneris. Dlaczego ich śmieciarki nie pojawiają się na podwórku przy Szczytnickiej?

- Najgorzej, że to wszystko jest teraz rozwlekane jest przez zwierzęta i wiatr po całym podwórzu, no i smród jest nie do zniesienia - zaalarmował nas pan Tomasz, jeden z lokatorów. Przysłał zdjęcia hałd śmieci.

Kubły przy ulicy Szczytnickiej 47-49, nie tylko nie były w ostatnich tygodniach opróżniane, ale powinny być także pozamykane w specjalnych boksach, tak by nikt nie podrzucał odpadków i żeby nie były rozrzucane przez zwierzęta. Niestety nikt tego nie zrobił i podwórze zamieniło się w wysypisko.