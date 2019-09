Wrocław. Bijatyka na SOR-ze w szpitalu przy ul. Borowskiej. Kto bił? Pacjent, czy lekarz?

Jak było wyjaśni policja. Do incydentu doszło po godzinie 17 w czwartek. Ale na SOR pan Antoni trafił przed południem. Ma 66 lat. Jest przewlekle chory. Czasem boli go tak bardzo, że bierze morfinę. W czwartek rano kolano bolało tak, że nawet kolejne dawki morfiny nie działały. - Gryzłem pasek z bólu – opowiada. Wezwał pogotowie, pozwolili wziąć jeszcze jedną dawkę morfiny, dali jeszcze inne leki przeciwbólowe i zawieźli na Szpitalny Oddział Ratunkowy.

- Ja go biłem? W lewej ręce nie mam stawu łokciowego, a w prawej bark mam tak zniszczony, że nadaje się do założenia endoprotezy – denerwuje się pan Antoni. - Dziesięcioletnie dziecko mnie wywróci. I on mówi, że ja go pięścią uderzyłem?

Pacjent próbował wychodzić z Oddziału Ratunkowego. Leki, które wziął jeszcze przy ratownikach pogotowia zadziałały. Przynajmniej tak mu się wydawało. - Szedłem korytarzem, kiedy ten straszny ból wrócił. Stanąłem zdezorientowany. Jakaś pani ze szpitala zapytała co się stało. Opowiedziałem. Poradziła, żebym poszedł do dyrektora. Trafił do jego gabinetu. Wcześniej zadzwonił do Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie.

Dyrektor wysłuchał go i poprosił, by wrócił na Oddział Ratunkowy. Zawiózł go tam sanitariusz. Wtedy doszło do scysji. I znowu są dwie różne wersje tego samego zdarzenia.

Pacjent: - Posadzili mnie na kozetce w gabinecie. Wszedł ten doktor stanął blisko mnie, prawie naciskając na mnie i powiedział: „to ty gnoju miałeś czelność iść na mnie na skargę”. W tym momencie zadzwonił telefon z biura Rzecznika Praw Pacjenta. Lekarz wyrwał mi telefon i zaczął mówić do słuchawki, że jestem wariat i i że rozrabiam. Wtedy ja krzyknąłem, żeby mi oddał telefon. Rzucił nim we mnie tak, że miałem pękniętą górną wargę.