Wrocław bez prądu. Tutaj dzisiaj (27.01.) i w najbliższych dniach nie będzie prądu (ADRESY)

2022-01-27

Godz. 07:00-16:00

Wrocław Fabryczna: Przesiecka od 1 do 29 i od 2 do 30, Jagniątkowska dz.6/4 przepompownia, Główna od 30 do 50 parzyste, Marszowicka od 71 do 99 i od 60 do 80 oraz dz.6/1, dz.6/3, dz.6/4 i dz.3/1, Modelskiego, Wąsowicza, Wereszyckiego od 21 do 29 nieparzyste.

Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej (na 5 dni do przodu)

2022-01-28

godz. 07:00-16:00

Wrocław Śródmieście: Olszewskiego od 133 do 141 nieparzyste, Wyczółkowskiego od 11 do 23 i od 20 do 22, Wojtkiewicza od 12 do 20 i od 9 do 15, Braci Gierymskich od 71 do 103 i od 70 do 106, Ślewińskiego.

2022-01-31

godz. 07:00-16:00

Wrocław Fabryczna: Pejzażowa.

2022-02-01

godz. 07:00-16:00

Wrocław Krzyki: Traugutta od 131 do 153 nieparzyste, Buforowa 87 oraz dz.9/2, Klasztorna dz.6, dz.30 i dz.15/1, Kajdasza od 20 do 30 parzyste, Artemskiej.