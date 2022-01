Wrocław bez prądu. Tutaj dzisiaj (18.01.) nie będzie energii elektrycznej (LISTA ULIC)

2022-01-18

godz. 07:00-16:00

Wrocław Śródmieście: Janiszewskiego od 2 do 24 parzyste, Smoluchowskiego od 20 do 36 parzyste, Łukasiewicza od 10 do 36 parzyste, Norwida od 9 do 21 i od 20 do 30.

godz. 07:00-16:00

Wrocław Fabryczna: Karczemna, Brodzka, Zbożowa, Piekarska, Janowska, Gryczana, Cukiernicza, Jaglana, Pracka, Urodzajna, Otrębowa, Kukurydziana, Warciańska od 29 do 49 i od 26 do 44, Notecka od 1 do 7a i od 2 do 6.

godz. 07:00-18:00

Wrocław Fabryczna: Rabczańska od 2 do 40 parzyste.

godz. 07:00-16:00

Wrocław Krzyki: Gałczyńskiego od 25 do 39 i od 30 do 50, Lechonia od 20 do 30 i od 15 do 33, Grota-Roweckiego od 110 do 122 parzyste, Białoszewskiego dz.2/10 i dz.2/12, Parafialna od 71 do 73c nieparzyste, Pszczelarska 11d.