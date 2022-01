2022-01-10

godziny: 07:00-16:00

Wrocław Śródmieście: Wyszyńskiego od 48 do 72 parzyste.

2022-01-10

godziny: 07:00-18:00

Wrocław Śródmieście: Damrota od 18 do 24 parzyste.

2022-01-10

godziny: 07:00-16:00

Wrocław Krzyki: Jaworowa od 7 do 21 nieparzyste, Januszowicka od 9 do 19 i od 14 do 24, Kościuszki od 70 do 120 parzyste, Dąbrowskiego od 20 do 30 parzyste.

2022-01-10

godziny: 10:19-12:30

Wrocław, ul. Olsztyńska, Brucknera, Wilgotna, Mokra, Kowalska.