Wrocław bez prądu. Tu dzisiaj i w najbliższych dniach (31.01.-04.02) nie będzie prądu (ULICE)

Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej (na 5 dni do przodu)

2022-02-01

godz. 07:00-16:00

Wrocław Krzyki: Traugutta od 131 do 153 nieparzyste, Buforowa 87 oraz dz.9/2, Klasztorna dz.6, dz.30 i dz.15/1, Kajdasza od 20 do 30 parzyste, Artemskiej.

2022-02-01

godz. 07:00-16:00

Wrocław Fabryczna: Karczemna, Brodzka, Zbożowa, Piekarska, Janowska, Gryczana, Cukiernicza, Jaglana, Pracka, Urodzajna, Otrębowa, Kukurydziana, Warciańska od 29 do 49 i od 26 do 44, Notecka od 1 do 7a i od 2 do 6.

2022-02-02

godz. 07:00-16:00

Wrocław Fabryczna: Rędzińska od 45 do 83 i od 40 do 70, Ślężoujście od 1 do 21 i od 2 do 16.

2022-02-02

godz. 07:00-16:00

Wrocław Śródmieście: Walecznych od 28 do 34 parzyste, Piastowska od 54 do 58 parzyste.

2022-02-03

godz. 07:00-16:00

Wrocław Krzyki: Jaworowa od 7 do 21 nieparzyste, Januszowicka od 9 do 19 i od 14 do 24.