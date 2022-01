2022-01-13

Godziny: 07:00-16:00

Wrocław Krzyki: Międzyrzecka od 7 do 13 nieparzyste oraz dz.14/2, Nefrytowa od 40 do 94 i od 41 do 71, Kościuszki od 112 do 146 parzyste.

Wrocław Psie Pole: Pełczyńska od 20 do 100 i od 21 do 99 oraz dz.48/2 i dz.9, Kaczeńcowa, Kominiarska od 1 do 19 i od 2 do 20 oraz dz.21/8, dz.21/5, dz.21/6 i dz.21/9, Podbiałowa od 1 do 29 i od 2 do 30 oraz dz.40, dz.41/4 i dz.5/7.