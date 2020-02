Wrocław. Bez butów i koszulki NIEBEZPIECZNY NOŻOWNIK uciekał przed policją

Policjanci otrzymali zgłoszenie od mężczyzny, który twierdził, że został zaatakowany nożem i jest ranny. Wywiadowcy z Komendy Miejskiej Policji już po chwili byli na miejscu zdarzenia.

Przy wejściu do jednego z wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Wojszyc, zastali 48-letniego mężczyznę, jak się później okazało, poszkodowanego w wyniku ataku. Wrocławianin przekazał policjantom, że jest właścicielem mieszkania mieszczącego się we wspomnianym budynku. Dodał, że od dłuższego czasu nie miał kontaktu z wynajmującym, co mocno go zmartwiło, więc postanowił sprawdzić, czy na pewno jest wszystko w porządku.

Przyjechał do mieszkania, aby ustalić, czy nic się nie stało i gdy nikt nie otwierał mu drzwi, postanowił wejść do lokalu przy pomocy własnego klucza. W środku zastał nieznanego mu mężczyznę, który nagle zaatakował go ostrym narzędziem. Poszkodowany mężczyzna szybko opuścił mieszkanie i wezwał pomoc. Chwilę później, z obrażeniami zagrażającymi jego życiu, został przewieziony do jednego z miejscowych szpitali.