Wrocław. Będzie wielki remont drogi na Psim Polu, o który zabiegano od wielu lat

Zakończyło się właśnie przetarg w tej sprawie, do którego stanęła jedna spółka. Zaproponowana przez nią cena mieści się w zaplanowanym na ten cel budżecie.

O remont nawierzchni z zapadniętą w wielu miejscach kostką brukową na ulicy Bolesława Krzywoustego od lat zabiegali mieszkańcy Psiego Pola i miejscowi radni. Mieszkańcy okolicznych domów narzekali na wyboje i dziury w nawierzchni z kostki brukowej, szczególnie w przy szykanach na jezdni i w zatokach autobusowych, oraz na związany z tym hałas.

Po obietnicach mamy konkrety ze strony miasta - zakończony przetarg, który miał wyłonić wykonawcę remontu. W konkursie wystartowała tylko jedna firma - PUB Brukpol. Zaproponowana przez tę spółkę cena jest o blisko 40 tys. zł niższa od zaplanowanego budżetu na ten cel, czyli 500 tys. zł.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu naprawy nawierzchni, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, decyzji a także realizację robót budowlanych. Bruk nie zniknie z Krzywoustego, a remont ma polegać na naprawie pozapadanej nawierzchni o powierzchni około 400 mkw, szczególnie w okolicach szykan przy przejściach dla pieszych.

Prace mają zostać przeprowadzone w wakacje, od połowy lipca do połowy sierpnia. By nie utrudniać ruchu w tygodniu, prace mają być prowadzone w weekendy – od piątku do niedzieli.