Wrocław. Będzie łatwiej zaparkować w centrum. Wkrótce ruszy system inteligentnego parkowania

Nowy płatny parking za 450 tys. zł! [ZOBACZ]

W pobliżu placu Bema zniknie kolejny bezpłatny parking. Zastąpi go nowy, tym razem płatny. Kierowcy zyskają wygodną nawierzchnię i 30 miejsc na samochody, ale nic za darmo. Teraz za postój trzeba będzie zapłacić. Tymczasem koszt nowej inwestycji to ok. 450 tys. zł.