Wrocław. Bardzo groźnie wyglądający pożar na Psim Polu. Ogień szalał tuż przy zaparkowanych samochodach

W piątek około godz. 12 paliły się tam suche trawy i zarośla. W pewnym momencie ogień niebezpiecznie zbliżył się do samochodów zaparkowanych przy ulicy. Na miejsce wezwano 3 zastępy straży pożarnej i policję. Mundurowi zablokowali przejazd na czas prowadzenia akcji. Na szczęście strażakom w porę udało się opanować płomienie i nie dopuścić do przeniesienia ognia na samochody. Wówczas straty materialne byłyby znacznie wyższe.

Warto też przypomnieć, że wypalanie traw i nieużytków jest karane. Za ten czyn grozi kara grzywny do 5 tys. złotych. Natomiast jeśli w wyniku pożaru traw dojdzie do zagrożenia życia lub zdrowia ludzi albo zagrożenia mienia w wielkich rozmiarach np. budynków, to osoba odpowiedzialna za wywołanie pożaru może trafić do więzienia nawet na 10 lat.