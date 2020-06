Wrocław. Aż pięć imprez w jednym miejscu. Zapraszamy do Zajezdni Dąbie. Wstęp wolny

, to impreza na której prezentują się polskie i zagraniczne marki i manufaktury produkujące naturalne produkty kosmetyczne. Można je nie tylko kupować w specjalnych cenach targowych, ale konsultować się z producentami i ekspertami.

Imprezą przewodnią, która przyciąga do Czasoprzestrzeni najwięcej oglądających, ale też kupujących jest Fashion Meeting. Do hal zajezdni Dąbie zjechali projektanci mody, producenci oraz wystawcy z całej Polski. Jest moda damska , męska, dziecięca, od ozdób i biżuterię przez spodnie, kurtki, bluzy, bluzki, nakrycia głowy, różnego rodzaju dodatki po bieliznę. Podobnie jak w poprzednich edycjach, można porozmawiać z projektantami, kupić dostępne modele oraz zamówić rzeczy na miarę. Są kreacje i wyroby unikatowe, których nie znajdziemy w sieciówkach, można je kupić tylko u tych projektantów, najczęściej właśnie na takich imprezach jak ta w Czasoprzestrzeni.

4 odsłona Wrocławskich Targów Plakatu i Ilustracji

- to okazja do zobaczenia oraz nabycia plakatów wnętrzarskich, ale też filmowych czy teatralnych. Są też grafiki pomniejszych formatów, oparte na kanwie całego przekroju tematów.

Strefa roślin, kwiatów i dekoracji Zielono Mi

- gości na nich cały asortyment roślin i produktów, które są w stanie przeobrazić domy i mieszkania w minipalmiarnie bądź tropikalne wyspy. Są palmy, monstery, kaktusy czy sukulenty. To tylko niektóre przykłady egzotycznych roślin, a ich dopełnieniem są dodatki, meble, plakaty czy ceramika.

Do tego dochodzi jeszcze

Dzika Uczta Orientalna

- zlot food trucków, podczas którego oryginalne gastrowozy i najlepsze koncepty restauracyjne będą oferowały orientalne dania. Do wyboru mamy kuchnię: japońską, indyjską, tajską, chińską, koreańską, kubańską i tybetańską.

Wstęp do Czasoprzestrzeni jest bezpłatny, a impreza potrwa do niedzieli do godziny 18. Organizatorzy wydarzenia zapewniają medyczne zabezpieczenie imprez, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i GIS. Nie zapomnijcie zabrać ze sobą maseczki lub innej osłony na twarz.