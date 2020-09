Wrocław. Awantura na Swojczycach. Na wjeździe do miasta korki, a tu... stawiają wysepki

Nieco więcej odkrył Mariusz Tokarz, wiceprzewodniczący Rady Osiedla Strachocin Swojczyce Wojnów. W dyskusji, jaka rozgorzała na facebooku poinformował, że miasto zdecydowało się na tę inwestycję bez jakichkolwiek konsultacji z radą osiedla i mieszkańcami.

- My generalnie również zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym, bo z tego co udało się dzisiaj ustalić nie było jakiekolwiek oficjalnej informacji skierowanej do rady o takim rozwiązaniu. Wracamy do pracy po wakacyjnej przerwie, za kilka dni będzie sesja, na której na pewno będzie to temat nr 1. Do tego czasu spróbujemy ustalić kto i dlaczego bez konsultacji z nami wydał taką decyzję i czy nie można było tego jakoś inaczej rozwiązać. Tyle mogę powiedzieć na tą chwilę, na pewno naszym priorytetem będzie takie rozwiązanie, które definitywnie usunie stamtąd samochody ciężarowe, niestety wszystkie wcześniejsze rozwiązania nie przyniosły żadnego efektu – tłumaczył Tokarz.