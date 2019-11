We Wrocławiu trwa nietypowa akcja. Przeczytaj jej szczegóły

Akcja "Kup piwo dla zwierzaka" trwa przez cały "Tydzień bez futra", czyli do 28 listopada. Wystarczy napić się złotego trunku w jednym z lokali, które wspierają wydarzenie, by część dochodu z jego sprzedaży trafiło do podopiecznych fundacji Otwarte Klatki.

AR-Bar

Ahimsa Vegan Restaurant

Bułka z masłem Włodkowica

Czuła jest noc

DOJUTRA

karavan

Klubogaleria Szajba

Marynka Piwo i Aperitivo

Mistrz i Małgorzata

Młoda Polska bistro & pianino

Recepcja

Rumbar: Rum&Seafood

Surowiec

Szynkarnia - local food & multitap

Doctor Brew

Browar FUNKY FLUID

Sajon

Każdy, kto kupi piwo w lokalach, które przyłączyły się do wydarzenia, pomaga zwierzętom, podopiecznym fundacji Otwarte Klatki.Już po raz kolejny we Wrocławiu będziecie mogli napić się piwa w szczytnym celu podczas akcji Kup piwo dla zwierzaka. Podobnie jak rok temu benefit będzie trwał przez cały Tydzień Bez Futra we Wrocławiu.W akcji biorą udział tylko wybrane lokale, których właściciele mają wielkie serca i którzy przekażą dochód z akcji na wsparcie działań na rzecz zwierząt, prowadzonych przez Otwarte Klatki.Otwarte Klatki jest to organizacja, która walczy o poprawę bytu zwierząt hodowlanych. Zajmuje się między innymi działaniami mającymi na celu doprowadzenie do zakazu hodowli zwierząt na futra. Informuje także i pokazuje publicznie warunki, w jakich żyją na przykład kury znoszące tzw. jaja trójki.