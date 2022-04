Wrocław: afera w tramwaju. Miała sprawdzić bilety - pobiła pasażerkę

Do incydentu w tramwaju doszło 10 kwietnia. Pani Sandra wracała do domu z zakupów. - Miałam wysiąść z tramwaju na pl. Zgody, kiedy kontrolerka MPK poprosiła mnie o okazanie biletu - opowiada. - Poprosiłam ją, by wysiadła ze mną, abym mogła okazać jej kartę dużej rodziny, która uprawnia mnie do darmowych przejazdów w weekendy. Kartę mam w aplikacji, do której musiałabym się zalogować - dodaje.

Kontrolerka nie miała jednak zamiaru wysiadać i dość szybko straciła cierpliwość. - Zagrodziła mi drogę, nazwała szmatą i złodziejką. Potem kazała mi jechać ze sobą na Księże Małe - mówi pani Sandra. - Podczas kłótni zostałam uderzona w okolice twarzy. Wtedy zaczęłam wzywać pomocy.

Ten cios dostrzegli także inni pasażerowie. Pani Sandra postanowiła ratować się ucieczką z tramwaju. - Jakimś cudem udało mi się wyskoczyć na Niskich Łąkach. Ta kobieta poszła za mną. Wtedy spisałam numer jej identyfikatora. Zadzwoniłam też po policję - opowiada.