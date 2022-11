Wrocław: 80 proc. uczniów nie chodzi na religie w szkołach. Rekord Polski pobity, a rodzice wysyłają dzieci do komunii na pokaz

We Wrocławiu w roku szkolnym 2022/23 uczy się 77,2 tys. uczniów. 47,4 tys. to uczniowie szkół podstawowych, a 29,8 tys. to uczniowie szkół średnich. Jak co roku uczniowie dokonują zapisów na przedmioty nie obowiązkowe. Do takich należy katecheza, zajęcia z etyki, czy wychowanie do życia w rodzinie.