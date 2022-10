Wrocław 60 lat temu. Tak wyglądała stolica Dolnego Śląska. Niezwykle rzadkie zdjęcia Mateusz Różański

Wrocław na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia niezwykle rzadko publikowane. Dziś cofamy się dokładnie o 60 lat, czyli do roku 1962. Wrocław był jeszcze wtedy w dużej mierze zrujnowany po II wojnie światowej. Żeby przejść do galerii - kliknij w zdjęcie. Kilka miejsc powinni rozpoznać nawet młodsi mieszkańcy, ale pozostałe będą wymagały większej uwagi i wiedzy na temat topografii miasta.