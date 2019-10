Wrocław. 29 tysięcy złotych wydał w klubie w Rynku! I to tylko w jedną noc!

Dziś kluby dawnej sieci „Cocomo” działają pod różnymi nazwami, choć większość z nich jest częścią jednej grupy biznesowej. We wrocławskim Rynku i okolicach jest ich co najmniej sześć. Pan Maciej pamięta sporo z tego co się z nim działo. Jest pewien, że go oszukano. Stworzono wokół niego taką atmosferę, że stracił kontrolę nad tym ile pieniędzy i na co wydawał.

Pan Maciej złożył w tej sprawie zawiadomienie na policji, bo czuje się oszukany. Nie on jeden. Na sieć klubów, które kiedyś działały pod wspólną marką „Cocomo”, regularnie pojawiają się takie same skargi. Zaproszony na drinka i erotyczny taniec mężczyzna dzień po zabawie odkrywa, że wydał znacznie więcej niż miał zamiar. Nie zawsze pamięta przy tym co się z nim działo. Nigdy jednak nikomu żadnego przestępstwa nie udowodniono.

- Wszedłem do środka. Zaraz przyszła kelnerka. Zamówiłem napój za 20 złotych. Po chwili przyszła jeszcze raz, tym razem z tancerką. Zasugerowała że powinienem zamówić jej drinka. Takiego za 202 złote. Zapłaciłem kartą. Potem okazało się, że na terminalu kelnerka wstukała cenę o 100 złotych wyższą. On jednak na to nie zwrócił uwagi.

Zaczęło się , gdy w piątek 11 października późnym wieczorem na Rynku zaczepił go mężczyzna, zapraszając na drinka i taniec. Ponieważ rada miejska zakazała usług erotycznych w centrum Wrocławia, tacy zapraszający gości naganiacze mówią o „tańcu artystycznym”. Pan Maciej pamięta, że jego namawiano na „taniec pokazowy”. Choć jest pewien, że to co widział, było tańcem erotycznym.

Za każdym razem gdy płacił nie dostawał ani paragonu, ani wydruku z terminala karty płatniczej. W klubie był kilka godzin. Coraz mniej kontrolował ile i za co płaci. Choć – jak twierdzi – wcale nie wypił dużo alkoholu. Co ciekawe, co jakiś czas kelnerka przynosiła alkohol w kieliszkach. Przeważnie była to „wiśniówka”. - Nie zamawiałem tego alkoholu – zapewnia pan Maciej. Ale ona i tak go przynosiła i podsuwała terminal do płacenia kartą. Nie kontrolował ile płaci. Kilka razy powiedziała mu, że transakcja została odrzucona.

Jak to możliwe, że płacił za alkohol, którego nie zamawiał? Nie kontrolował jakie kwoty wbijane są do terminala karty płatniczej? - Być może zadziałała atmosfera klubu – przyznaje. Kelnerka i tancerka, która szybko zabrała go na taniec „prywatny” do pokoju obok sali ze stolikami.