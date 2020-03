Wrocław. 20 tys. próśb o zablokowanie Urbancard. Ile trzeba czekać?

20 tys. próśb o zablokowanie Urbancard. Mieszkańcy czekają ponad tydzień na odpowiedź Janusz WóJtowicz / Polska Press Grupa

Od momentu udostępnienia możliwości czasowego zablokowania lub anulowania okresowych biletów na MPK zakodowanych na Urbancard, do operatora wpłynęło już ponad 20 tysięcy wniosków. - Maila z prośbą wysłałem 19 marca, do dzisiaj nie otrzymałem nawet potwierdzenia, że on rzeczywiście dotarł, gdzie trzeba. Ile będę jeszcze czekał? - denerwuje się Czytelnik, pan Mateusz.